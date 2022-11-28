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28 Kasım 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 10:30:00

ABD'de küçük uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu binlerce kişi elektriksiz kaldı

Kaynak: AA

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ABD'nin Maryland eyaletinde, küçük uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu binlerce kişiye elektrikverilemediği bildirildi.

Montgomery County İtfaiye ve Kurtarma Servisi yetkilisi Pete Piringer, küçük uçağın, eyalete bağlı Gaithersburg kentindeki yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra 30 metre yükseklikte asılı kaldığını açıkladı.

Piringer, uçaktaki üç kişi ile temas kurulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Kaza nedeniyle bölgede trafik ışıkları da dahil geniş çaplı elektrik kesintisi olduğu bilgisini paylaşan Piringer, yaklaşık 88 bin kişinin elektriksiz kaldığını aktardı.

Piringer, kazanın yaşandığı bölgeye yakın yolların da kapatıldığını bildirdi.

Etiketler : abd gerilim hattı elektrik
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