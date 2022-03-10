VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu'na tepki
Dışişleri'nden Arap Ligi'ne sert tepki
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı
YÖK'ün kararı Ukrayna'da eğitimleri yarım kalan öğrencilerin yüzünü güldürdü
ATAK helikopterde ilk ihracat yapıldı
İstanbul için yeni karar: İdari izinli sayılacaklar
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Çin Rusya'ya sırt çevirdi!
TOKİ yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Yerli ve milli ekipmanlar Antarktika'da
Ukraynalıların Romanya'ya geçişi sürüyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek
MHK Başkanı Gündoğdu: Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasın...
Başkan Erdoğan'dan barış için 5 günlük yoğun diplomasi trafiği
İngiltere, Rus Abramovich'in mal varlığını dondurdu, Chelsea'nin satışı askıya alındı
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
Lavrov'dan "Silah veren ülkelere müdahale edecek misiniz?" sorusuna yanıt
Kuleba'dan Çavuşoğlu'na özel teşekkür: Tekrar görüşmeye hazırız
Tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar geldi!
Karadeniz gazında heyecanlandıran gelişme
Bölgede doğalgaz krizi!
Türkiye ile Angola arasında mutabakat zaptı imzalandı
Tarihi zirveden ilk kareler!
10 Mart 2022 Perşembe 17:53:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 17:54:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1884 artarak 963 bin 819'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 37 bin 141 artarak 79 milyon 406 bin 602 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1884 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 963 bin 819'a çıktı.

California, 9 milyon 23 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 653 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 858 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 86 bin 908 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 86 bin 46, Florida'da ise 71 bin 397 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,4'üne en az bir doz, yüzde 69,3'üne iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 254 milyondan fazla kişiye ilk doz, 216 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 95 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

Etiketler : Johns Hopkins California Kovid-19
Alaçatı'da baş başa yemek!

Alaçatı'da baş başa yemek!
Yasak Elma'ya sürpriz oyuncu

Yasak Elma'ya sürpriz oyuncu
Duygusal ziyaret

Duygusal ziyaret
Bir dizide 8 farklı karakter

Bir dizide 8 farklı karakter
Safiye artık kısa saçlı

Safiye artık kısa saçlı
Kadın olmanın zorluklarını anlattı

Kadın olmanın zorluklarını anlattı
Oğluyla karavan tatili

Oğluyla karavan tatili
Kızlarımın yol arkadaşıyım

Kızlarımın yol arkadaşıyım
2 ay sonra sahnede

2 ay sonra sahnede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER