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08 Mart 2022 Salı 21:56:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 21:56:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 960 bini geçti

Kaynak: AA

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ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1731 artarak 960 bin 352'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 69 bin 118 artarak 79 milyon 340 bin 584 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1731 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 960 bin 352'ye çıktı.

California, 9 milyon 16 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 642 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 858 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 86 bin 631 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 85 bin 800, Florida'da ise 71 bin 326 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,4'üne en az bir doz, yüzde 69,2'sine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 254 milyondan fazla kişiye ilk doz, 216 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 95 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

Etiketler : ABD Kovid-19 ölenlerin sayısı
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