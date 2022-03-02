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02 Mart 2022 Çarşamba 17:58:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 17:59:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 952 bin 509'a çıktı

Kaynak: AA

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ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 979 artarak 952 bin 509'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 46 bin 306 artarak 79 milyon 92 bin 25 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede bin 979 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 952 bin 509'a çıktı.

California, 8 milyon 981 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 622 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 844 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 85 bin 557 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 85 bin 50, Florida'da ise 70 bin 247 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,2'sine en az bir doz, yüzde 69,1'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,3'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 253 milyondan fazla kişiye ilk doz, 215 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 94 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

Etiketler : California Kovid-19 ABD
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