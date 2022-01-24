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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 866 bin 540'a yükseldi
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24 Ocak 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 18:30:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 866 bin 540'a yükseldi

Kaynak: AA

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ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 571 artarak 866 bin 540'a çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 204 bin 803 artarak 70 milyon 700 bin 678 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 571 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 866 bin 540'a yükseldi.

California, 7 milyon 691 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 5 milyon 962 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 324 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında 78 bin 616 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 78 bin 118, Florida'da ise 63 bin 763 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,3'üne en az bir doz, yüzde 67,4'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 43'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 250 milyondan fazla kişiye ilk doz, 210 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 84 milyona yakın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Etiketler : Kovid-19 ABD vaka
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