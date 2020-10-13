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13 Ekim 2020 Salı 19:14:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 19:14:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bini geçti

Kaynak: AA

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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bini aştı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 328 artışla 8 milyon 38 bin 543'e çıktı.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 319 artarak 220 bin 27'ye ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 186 bini, yapılan test sayısı 119 milyon 499 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 858 bin 368 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 839 bin 569 vakayla Teksas ve 736 bin 24 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 391 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 7 milyon 179 bini aşkın vakayla Hindistan ve 5 milyon 103 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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