  • BIST
    114668
  • Dolar
    6,8600
  • Euro
    7,7185
  • Altın
    390,6810
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koronavirüs can almaya devam ediyor... Irak'ta 96 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye çıktı
İsrail'e karşı tek vücut! Mücadele için uzlaştılar
İstanbul'da orman yangını
İSKİ borusu patladı! Yol çöktü!
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini aştı
Afganistan'da Taliban toplantısına hava saldırısı
İran'ın Kum kentinde Kovid-19 üç kat arttı
Bakan Selçuk paylaştı! Öğrenciler dikkat! Yarın başlıyor
Aleyna Tilki: Yazılan ücretten daha fazla aldım
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Bosna Hersek'teki 510. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi
Libya ordusundan Sirte ve Cufra resti!
Irak'ta Türkmen Adalet Partisi Başkanı Bayraktar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Van'da işçileri şehit eden kalleşler artık cehennemde!
Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde yangın
Çarpıcı iddianın ardından Trump'tan ilk açıklama: Kimse bana böyle bir bilgi vermedi
Bakan açıkladı! Karadeniz'de bir ilk olacak
Narkozun etkisinde abdest aldı
Muğla açıklarında korkutan deprem!
Mısır'a Türkiye tavsiyesi: BAE'den uzak dur
Siirt'te drone destekli uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Ebyen'de ateşkesin ardından sükunet sağlandı
Gürcistan'da iki Müslüman genç kız kadınların başarısı için mücadele veriyor
28 Haziran 2020 Pazar 17:08:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 17:29:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini aştı

ABONE OL

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 488 artarak 128 bin 161'e yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 488 artarak 128 bin 161'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 42 bin 935 artarak 2 milyon 597 bin 383'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 488 artarak 128 bin 161'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 319 bin 274 vakayla Brezilya, 634 bin 437 vakayla Rusya ve 537 bin 957 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 416 bin 18 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 452 kişi hayatını kaybetti.

New York'u yaklaşık 211 bin vakayla California ve 176 binden fazla vakayla New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 32 milyon 12 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 81 bini geçti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER