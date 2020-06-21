  • BIST
    113612
  • Dolar
    6,8477
  • Euro
    7,6656
  • Altın
    383,4340
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 5'i kadın 6 Filistinliyi gözaltına aldı
Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1267'ye yükseldi
Türkiye İngiltere'deki terör saldırısını kınadı
Ukrayna'da apartmanda korkutan patlama
MSB paylaştı... Kahraman Komandolar sınır ötesine böyle geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bine ulaştı
Libya Parlamentosu'ndan darbeci Sisi'nin açıklamalarına sert tepki
Tel Abyadlı çocuklar oyun parkıyla mutluluğu yaşıyor
Plajlarda sosyal mesafe unutuldu
Başkan Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı
Kız istemeye gittiler korona kaptılar
Libya Parlamentosu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 'askeri müdahale' tehdidini kınadı
"İkinci bir görev değişikliği söz konusu değil"
Koronavirüs aşısında kritik gelişme: İkinci aşamaya geçildi
Amazonlar'da yerli halk Kovid-19 tehlikesiyle karşı karşıya
Bakan Pakdemirli'den Kurban Bayramı açıklaması!
"Küçük zıp zıp perisi" kelebeklerle şenlendi
Alternatif turistik işletmeler de kapılarını 'yeni normal' için açtı
Edirnekapı Şehitliği'nde hüzün!
Düğün salonu 'akıllı kütüphaneye' dönüştürüldü
"Türkiye virüsün yayılmasını önleyen öncü ülkelerden biri olmuştur"
"Oğlum bize kavuşsa her gün Babalar Günü olacak"
Valinin şehit ailesini ziyaretinde ilginç tesadüf ortaya çıktı
PKK, 9 çocuğu babasız bıraktı
21 Haziran 2020 Pazar 17:08:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 17:27:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bine ulaştı

ABONE OL

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 579 artarak 122 bin 3'e yükseldi

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 565 artarak 2 milyon 331 bin 673'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 579 artarak 122 bin 3'e çıktı.

ABD'yi 1 milyon 70 bin 139 vakayla Brezilya, 584 bin 680 vakayla Rusya ve 415 bin 624 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 410 bin 434 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 174 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 175 bin vakayla ikinci sıraya yerleşen California ve 172 bine yakın vakayla üçüncü sıraya gerileyen New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 28 milyonu ve iyileşenlerin sayısı 973 bini geçti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER