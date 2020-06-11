  • BIST
    109155
  • Dolar
    6,8426
  • Euro
    7,7999
  • Altın
    383,1750
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CİMER'den köpek isteyen çocuğun talebi yerine getirildi
İmamoğlu Yunan gazeteciye skandal Ayasofya açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 83 milyon vatandaşımız coğrafi bilgiye tek tıkla ulaşacak
Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne teşekkür
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 7,5 milyonu aştı
ABD'deki vatandaşlarımızı taşıyan THY uçağı yurda döndü
Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı
AK Partili Metin Yavuz açıkladı... Ödemeler başlıyor
Türk ekonomisinden büyük başarı! G-20'ye damgasını vurdu
New York borsası düşüşle açıldı
ABD'de korkunç bilanço! Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 115 bini geçti
Libya Müftüsü'nden Türkiye açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü, tepki çeken koronavirüs açıklamasını geri çekti
Çorum 'aslan saldırdı' iddiasıyla gündemde! Muhtar: Hatta dişi olduğunu biliyoruz
Trabzonspor'a kötü haber! Göztepe ve Fenerbahçe maçında yok
Merkez Bankası'nın rezervleri arttı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bin 279 oldu
Bakan Soylu'dan 'Dürümlü katliamı' ile ilgili flaş açıklama!
Yavru Cumhurbaşkanı Akıncı'dan skandal bir açıklama daha
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde valisi yakalandı
Suriye'nin Baas rejimine karşı 'azami baskı' siyaseti uygulamanın tam vakti
Twitter'dan yeni uygulama! Okumadan paylaşmak yasak
İsrail'in toprak gasbında son perde!
Kovid-19 salgını sürecinde insani yardım ve Kızılaycılık
11 Haziran 2020 Perşembe 17:09:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 17:23:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 115 bini geçti

ABONE OL

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 974 artarak 115 bin 163'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 30 artışla 2 milyon 67 bin 407'ye ulaştı. Yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 977 artarak 115 bin 166'ya yükseldi.

ABD'yi 775 bin 581 vakayla Brezilya, 502 bin 436 vakayla Rusya ve 291 bin 409 vakayla Birleşik Krallık izliyor.

Vaka ve ölü sayısında düşmelere rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 401 bin 333 kişiye koronavirüs bulaştı, 30 bin 680 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

New York'u 168 bine yakın vakayla New Jersey ve 140 bine yakın vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 22 milyon 640 bini, iyileşen hasta sayısı da 808 bini geçti. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER