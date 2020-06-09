ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 113 bini geçti

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09 Haziran 2020 Salı 17:07:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 17:24:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 113 bin 125'e yükseldi

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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 648 artarak 113 bin 125'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 135 artışla 2 milyon 27 bin 438'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 648 artarak 113 bin 125'e yükseldi.

ABD'yi, 711 bin 696 vakayla Brezilya, 458 bin 253 vakayla Rusya ve 288 bin 797 vakayla İspanya izliyor.

Salgının en fazla etkilediği eyalet olan New York'ta vaka sayısı 399 bin 892 kişi olarak kayda geçti. Burada 30 bin 516 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 167 bine yaklaşan vakayla New Jersey ve 134 binden fazla vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 21 milyon 728 bini, iyileşen hasta sayısı da 773 bini aştı.

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