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08 Haziran 2020 Pazartesi 17:05:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 17:14:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 112 bin 447'ye yükseldi

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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 447'ye yükseldi.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 447'ye yükseldi.

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