08 Haziran 2020 Pazartesi 17:05:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 17:14:00
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 112 bin 447'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 447'ye yükseldi.
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 447'ye yükseldi.
- ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 112 bin 447'ye yükseldi
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