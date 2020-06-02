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02 Haziran 2020 Salı 17:04:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 17:26:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 945'e yükseldi

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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 704 artarak 106 bin 945'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 507 artarak 1 milyon 860 bin 626'ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 704 artarak 106 bin 945'e çıktı.

ABD'yi, 529 bin 405 vakayla Brezilya, 423 bin 741 vakayla Rusya ve 286 bin 718 vakayla İspanya izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan salgın hız kesse de New York, ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 380 bin 825 vakanın görüldüğü eyalette can kaybı 30 bine yaklaştı.

New York'u 163 bine yakın vakayla New Jersey ve 121 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı, 18 milyon 160 bini ve iyileşen sayısı ise 615 bini geçti.

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