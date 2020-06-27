27 Haziran 2020 Cumartesi 17:14:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 17:25:00
ABD'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 127 bin 673'e yükseldi
ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 850 artarak 127 bin 673'e yükseldi.
ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 850 artarak 127 bin 673'e yükseldi.
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