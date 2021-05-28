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28 Mayıs 2021 Cuma 18:08:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 18:08:00

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 593 bin 293'e yükseldi

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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1336 artarak 593 bin 293'e ulaştı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 27 bin 451 artışla 33 milyon 218 bin 778'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1336 artarak 593 bin 293'e çıktı.

California, 3 milyon 786 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 950 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 318 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 168 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 229 ve Texas'ta 51 bin 401 olarak kayıtlara geçti.

132 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 165 milyondan fazla kişiye ilk doz, 132 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 27 milyon 555 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 342 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 456 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 318 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Etiketler : Hopkins Üniversitesi Kovid-19 Amerikan
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