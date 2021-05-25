  • BIST
    1400.22
  • Dolar
    8,4774
  • Euro
    10,3808
  • Altın
    515,6080
İstanbul
12 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'dan Google'a 4 milyon ruble ceza
Putin: Rus ordusunu güçlendirmeye ve modern silahlarla donatmaya devam edeceğiz
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 590 bin 697'ye yükseldi
TBMM Genel Kurulunda HSK'ya üye seçimi yapılıyor
Polonyalı Bakan'dan dikkat çeken 'SİHA' sözleri
SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu! Teslim edildi
Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
ABD'de umut verici araştırma
İşte İstanbul'un yeni simgesi... Dünyada ilk ve tek
Körlüğe çare bulundu!
AK Partili vekile DSÖ'den ödül!
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Gökbey Helikopteri'nde flaş gelişme
BioNTech'in birinci ve ikinci dozları arasında 12 hafta olacak
New York Times yazdı: ABD'nin tesir gücü azalıyor
MHP lideri Bahçeli: Taviz vermeyiz, göz yummayız
ABD'den teröristlere destek pozu
Tecno Mobile, Türkiye'de üretime başladı
Samsung, Apple'a savaş açtı!
SNIPER KIZLAR 12'DEN VURUYOR!
Aeneas Kültür Rotası tescillendi
Ateş dikeni ile dünya 4'üncüsü
Tarihi çeşmeye kafesli koruma
25 Mayıs 2021 Salı 18:09:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 18:09:00

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 590 bin 697'ye yükseldi

ABONE OL

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 802 artarak 590 bin 697'ye ulaştı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 26 bin 145 artışla 33 milyon 144 bin 178'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 802 artarak 590 bin 697'ye çıktı.

California, 3 milyon 778 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 944 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 311 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 949 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 164 ve Texas'ta 51 bin 249 olarak kayıtlara geçti.

130 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 163 milyondan fazla kişiye ilk doz, 130 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 26 milyon 948 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 120 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 449 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 307 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Etiketler : Amerikan Kovid-19 can kaybı
'Kimse Bilmez' ayrılmadık

'Kimse Bilmez' ayrılmadık
Zonguldak'ta çekim zamanı

Zonguldak'ta çekim zamanı
Gönlünü İzmirli Funda'ya kaptırdı

Gönlünü İzmirli Funda'ya kaptırdı
Bodrum'da beach açtı

Bodrum'da beach açtı
Yunanlılarla ‘İzmir' filmi

Yunanlılarla ‘İzmir' filmi
Ajda'dan destek

Ajda'dan destek
Aman Kerem duymasın

Aman Kerem duymasın
Kubilay ile enerjimiz tuttu

Kubilay ile enerjimiz tuttu
Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı

Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER