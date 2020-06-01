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01 Haziran 2020 Pazartesi 17:09:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 17:34:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 241'e yükseldi

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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 630 artarak 106 bin 241'e yükseldi.

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 136 artarak 1 milyon 839 bin 119'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 630 artarak 106 bin 241'e çıktı.

ABD'yi, 514 bin 992 vakayla Brezilya, 414 bin 878 vakayla Rusya ve 286 bin 509 vakayla İspanya izliyor.

Salgının merkezi New York

Öte yandan, salgın hız kesse de New York, ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 379 bin 902 vakanın görüldüğü eyalette 29 bin 918 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 162 bine yakın vakayla New Jersey ve 120 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 17 milyon 700 bine, iyileşen sayısı da 600 bine yaklaştı.

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