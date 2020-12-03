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03 Aralık 2020 Perşembe 22:17:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 22:17:00

ABD'de Kovid-19 günlük vaka sayısı ve can kaybı en yüksek seviyelere çıktı

Kaynak: AA

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Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, dünden bu yana ABD'de Kovid-19 bağlantılı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin sınırına dayanarak 2 bin 978'i buldu.

ABD’de salgının yayılmaya başladığı ilk dalga döneminde günlük ölü sayısı sadece 15 Nisan'da 2 bin 600’ü geçmişti.

Ülkede hızla artışı devam eden vaka sayısında da en üst seviyeye ulaşıldı. Dünden bu yana rapor edilen günlük vaka sayısının 200 binin üzerinde olduğu kaydedildi.

Worldometers'e göre, ülkede marttan bu yana devam eden salgından hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 280 bin 521 olurken, vaka sayısı da 14 milyon 355 bin 449'a ulaştı.

HASTANELERİN DOLULUK ORANI ARTTI

Kovid-19 bağlantılı hastanelere kaldırılmaları takip eden Kovid Takip Projesi adlı siteye göre, son bir günde 100 bin 200’den fazla kişinin hastanelerde Kovid-19 nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi.

CNBC’ye konuşan Brown-Lifespan Merkezi yöneticisi Dr. Megan Ranney, hastanelerde yatak ve sağlık çalışanı sayısının yetersiz hale gelmeye başladığını belirterek, “Normal zamanlarda bile dolu olan sağlık sistemimizin yükünün üzerine şimdi fazladan 100 bin hasta eklemek neredeyse akıl almaz bir durum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan sağlık yetkilileri, rakamların son birkaç gündür bu kadar artış göstermesinde, geçen hafta kutlanan Şükran günü (Thanksgiving) tatili nedeniyle raporlamaların ertelenmiş olabileceğini, normal raporlamaya dönüldüğünde sayıların azalma eğilimi göstermesini ümit ettiklerini kaydetti.

“ARALIK, OCAK VE ŞUBAT AYLARI ÇOK ZOR GEÇECEK.”

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Robert Redfield, dün yaptığı açıklamada virüsten dolayı ABD'de ölü sayısının 450 bini bulabileceğini düşündüklerini aktararak, “Gerçek şu ki aralık, ocak ve şubat ayları çok zor geçecek.” uyarısında bulunmuştu.

CDC Seyahat Sağlık Birimi Başkanı Dr. Cindy Friedman da dünkü basın toplantısında, yaklaşan Noel tatili nedeniyle Amerikalılara Kovid-19 virüsünün daha fazla yayılmasını engellemek için seyahatlerini erteleyerek evde kalmaları çağrısı yapmıştı.

Friedman, “Seyahat edenlerden virüsü taşıdığı halde belirti göstermeyen küçük bir grup dahi bir toplumdan diğerine yüzbinlerce yeni enfeksiyon taşımasına neden olabilir.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ise salı günü, Şükran günü tatilinden sonra artan vaka ve can kayıpları için “dalga üstüne dalga” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : abd hastalık günlük ölü sayısı
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