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23 Mart 2022 Çarşamba 18:12:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 18:12:00

ABD'de Kovid-19 can kaybı 973 bin 266'ya çıktı

Kaynak: AA

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ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 632 artarak 973 bin 266'ya yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 24 bin 697 artarak 79 milyon 803 bin 670 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 632 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 973 bin 266'ya çıktı.

EN FAZLA VAKA VE CAN KAYBI CALİFORNİA'DA

California, 9 milyon 76 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 698 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 868 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 88 bin 251 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 86 bin 987, Florida'da ise 72 bin 828 kişi hayatını kaybetti.

ABD'DE AŞILAMA

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,6'sına en az bir doz, yüzde 69,5'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,2'sine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyona yakın kişiye ilk doz, 217 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 97 milyona yakın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

Etiketler : Kovid-19 ABD vaka sayısı
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