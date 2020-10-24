  • BIST
    1190.63
  • Dolar
    7,9701
  • Euro
    9,4633
  • Altın
    487,2030
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kan donduran olay! Kocasını önce ikiye böldü sonra yaktı
Yok böyle bir maç! Ajax gol oldu yağdı! 13-0
Bu besinler hem koronadan hem de gripten insanı koruyor
Maltepe sahilinde yangın
Bedava hamsiyi duyunca koronayı unuttular!
Bakan Koca 24 Ekim Koronavirüs Türkiye tablosunu paylaştı
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte bin 74 kişi daha hayatını kaybetti
Trump ABD Başkanlık seçimleri için kime oy verdiğini açıkladı
Altın fiyatları yükseldi, dolandırıcıların iştahı kabardı! Yeni yönteme dikkat
Antalya'da pes dedirten yolculuk
İstanbul'da sahte içki ele geçirildi! Tam 3,5 ton
Kayıp olarak aranıyordu... Yaşlı adam boş arazide yaralı halde bulundu
Haydut Ermenistan'ın bakanı, propaganda için çıktığı canlı yayında rezil oldu
Dünya Şampiyonları Spor Şehri Sakarya'da
Milli Savunma Bakanlığı, P-72 uçaklarının test uçuşlarının devam ettiğini açıkladı
İhanet anlaşmasıyla İsrail, BAE'nin milyarlarca dolarını kazanacak!
Başkan Erdoğan: Kentsel dönüşüm çalışmalarında çok büyük aşama kaydettik
Eddie Newton: Fenerbahçe'yi mağlup edeceğiz
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
İran'dan Fransa'ya sert tepki: Hiçbir gerekçesi olamaz
Başkan Erdoğan: Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var
Slovenya Dışişleri Bakanı koronavirüse yakalandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan BM'ye çağrı: İşgallere ve ölümlere sessiz kalmayın
24 Ekim 2020 Cumartesi 18:52:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 18:52:00

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte bin 74 kişi daha hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de koronavirüs kabusu devam ediyor. Alınan son bilgiye göre 24 saat içinde 1074 kişi daha hayatını kaybetti, toplam rakam 229 bini aştı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 229 bin 497'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 96 bin 993 artışla 8 milyon 764 bin 750'ye ulaştı.

Bu vaka artışının, "salgının başından bu yana ulaşılan en yüksek günlük artış" olduğu belirtiliyor.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1074 artarak 229 bin 497'ye yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 703 bini, yapılan test sayısı da 131 milyonu geçti.

En çok vaka görülen eyaletler sıralamasında, 903 bin 286 vakayla Teksas listenin başında bulunuyor. Bunu 900 bin 483 vakayla Kaliforniya ve 776 bin 251 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısına göre ise New York eyaleti, 33 bin 536 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 824 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 355 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER