ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bine dayandı

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29 Eylül 2020 Salı 17:22:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 17:22:00

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bine dayandı

Kaynak: AA

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En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında en üst sırada olan ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 444 artarak 209 bin 896'ya çıktı.

ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 181 artışla 7 milyon 364 bin 646'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 444 artarak 209 bin 896'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 610 bini, yapılan test sayısı 105 milyon 408 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 813 bin 257 vakayla California listenin başında bulunurken, bu eyaleti 777 bin 165 vakayla Teksas ve 701 bin 302 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 229 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 156 binden fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 748 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

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