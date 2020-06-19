19 Haziran 2020 Cuma 17:13:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 17:13:00
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 120 bini aştı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 752 artarak 120 bin 707'ye yükseldi.
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