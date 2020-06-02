Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesinin ardından başlayan protestoların yoğunlaşması üzerine ABD'nin başkenti Washington DC'de pazartesi ve salı günleri 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentte son iki gündür devam eden protestolar ve şiddet olaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Özellikle dün geceki protestolarda birçok iş yerinin yağmalandığını ve bazı yerlerin ateşe verildiğini anımsatan Bowser, "Anayasanın 1. ek maddesi gereği protestocuların gösteri düzenleme hakkı var ama bunu yaparken şehrimizi yakıp yıkmamalılar." ifadesini kullandı.

Bowser, güvenlik güçlerinin kent genelinde asayişi sağlamaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bu akşamdan geçerli olmak üzere Washington DC'de iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz." dedi.

Sokağa çıkma yasağının kapsamı ve detayları, yayımlanan kararnameyle belirlendi.

Buna göre, 21.00-06.00 saatlerinde geçerli olacak yasaktan belirli alanlarda çalışanlar ile basın mensupları etkilenmeyecek.

Bu arada, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için yarın Washington DC'de ön seçim düzenlenecek.

Kararnamede sokağa çıkma yasağının ön seçimleri etkilemeyeceği, sandıkların sabah 08.00'de açılacağı kaydedildi.

'NEFES ALAMIYORUM" FERYADI POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken olayları kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

TRUMP VALİLERİ SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, valileri, ülkede siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından protestolardaki şiddet eylemlerinde "zayıf davranmakla" suçladığı bildirildi.

Trump, salıdan bu yana devam eden Floyd gösterileri ve yaşanan şiddet olaylarına ilişkin eyalet valileri ile telekonferans görüşmesi yaptı.

Amerikan basınının görüşmenin ses kayıtlarına dayandırdığı haberlere göre, Trump valileri "zayıf davranmakla" suçlayarak, "Olaylarda baskın taraf siz olmalısınız, olmuyorsanız da vaktinizi boşa harcıyorsunuz demektir." ifadesini kullandı.

Göstericiler konusunda valilerin çok daha sert adımlar atması gerektiğinin altını çizen Trump, "Bunlar bir hareket, şimdi olanları durdurmazsanız daha da kötü yerlere gider." değerlendirmesinde bulundu.

Trump konuşmasında, "İnsanları tutuklamalısınız, hareketlerini takip etmelisiniz, 10 yıl hapse atmalısınız. Böyle yaparsanız, bu tarz bir durumu bir daha yaşamazsınız." ifadelerine yer verdi.

GEORGE FLOYD'UN CENAZE TÖRENİ PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK

ABD'de George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle protestoların patlak verdiği Minneapolis'i de kapsayan Minnesota eyaletinin valisi Tim Walz, George Floyd'un cenaze töreninin Perşembe günü düzenleneceğini açıkladı.

Vali Walz düzenlediği basın toplantısında, kentteki protesto eylemleri ile ilgili de bilgi verdi.

“İkinci gece de, caddelerimizde emniyet ve düzen vardı. Çok zor bir hafta oldu” diyen Walz, sokağa çıkma yasağının bir gün daha uzatıldığını ancak sadece yerel saatle 22.00 ve 04.00 arası uygulanacağını açıkladı.

Vali Waltz, “Bunun bittiği şeklinde bir resim çizmek istemiyorum. İyimserlik havasının geri döndüğünü hissedebiliyorsunuz” dedi.

TRUMP'IN SÖZLERİNE YANIT

ABD Başkanı Donald Trump'ın valiler için “zayıf” kelimesini kullandığını doğrulamayı reddeden Vali Walz, “Sanırım sözleri bunlardı” dedi.

Trump'ın, “dünyanın onlara güldüğünü” söylediği de Amerikan basınında çıkan haberlerde yer almıştı.

Walz, bu sözlere ilişkin, “Kimsenin burada güldüğü yok. Acı içindeyiz” dedi.

ABD merkezli yayın kuruluşu CBS News'un elde ettiği ses kaydına göre, Trump "zayıf" kalmakla suçladığı valilere protestolara karşı daha sert önlemler almaları talimatını verdi.