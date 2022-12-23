VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çağımızın hastalığı duruş bozukluğu
Basit önlemlerle mevsimsel salgından korunabilir
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 24 Aralık
ABD Başkanı Biden: Libya'ya desteğimiz devam edecek!
Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
ABD Temsilciler Meclisi'nden 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısına onay
23 Aralık 2022 Cuma 23:17:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 23:17:00

ABD'de kar fırtınası nedeniyle kıyı bölgelerinde taşkın

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de dondurucu kar fırtınası nedeniyle ülkenin birçok kıyı bölgesinde yerleşimler sular altında kaldı.

New Jersey'in Manhattan'a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve işyerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri'nin sularıyla kaplanırken, sele maruz kalan birçok araç zarar gördü.

Queens ve Brooklyn'in kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken, şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirdi.

Ulusal Hava Durumu İdaresinden (NOAA) yapılan açıklamada, kuzey kutbundan gelerek ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkisini gösteren dondurucu rüzgarların ABD'nin doğusuna doğru etkisini artırdığı ve hafta sonu boyunca devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Hava durumu tahmincileri, ABD genelinde etkili olacak kutup soğuklarının 100 milyondan fazla insanı etkisi altına alacağı ve on yıllar sonra en soğuk Noel'in yaşanacağını belirtti.

NOAA, ülkenin bazı bölgelerinde bu hafta sonuna kadar sıcaklığın -40 ila -56 dereceye kadar düşmesinin mümkün olduğunu ve bu şiddetteki fırtınanın, önlem alınmazsa, yaklaşık 5 dakikada donmaya neden olabileceği uyarıda bulundu.

Uçuş takip sitesi FlightAware'e göre, Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 4 binden fazla uçuş iptal edilirken, yetkililer fırtına nedeniyle olası elektrik kesintileri konusunda da endişelerini dile getirdi.

Etiketler : Hava durumu tahminleri kar fırtınası abd
Hera şov

Hera şov
Sevgilisi yazdı Aleyna okudu

Sevgilisi yazdı Aleyna okudu
Sevgiliye dikkatli ol uyarısı

Sevgiliye dikkatli ol uyarısı
Gaziantep çıkarması

Gaziantep çıkarması
Kızıl saçlara ‘Mahkum'

Kızıl saçlara ‘Mahkum'
Ailesine hediyeler aldı

Ailesine hediyeler aldı
Yeni yaşa bıyıksız imaj

Yeni yaşa bıyıksız imaj
Bu sefer sesleri yarışacak

Bu sefer sesleri yarışacak
50 yılı kül oldu

50 yılı kül oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX