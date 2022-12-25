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25 Aralık 2022 Pazar 22:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 22:00:00

ABD'de kar fırtınası nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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ABD'de "nesilde bir kez görülebilecek" dondurucu kar fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

ABD'de ülke genelinde yaşanan hava koşullarına bağlı olarak en az 18 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca Amerikalı ise elektrik tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

Kanada'daki Büyük Göller'den Meksika sınırındaki Rio Grande'ye kadar kapsamı genişleyen "ölümcül kar fırtınası", ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını olumsuz etkiledi.

Uçuş takip sitesi FlightAware, 25 Aralık Pazar günü erken saatlerde ABD'de iç ve dış hatlarda 1392 uçuşun iptal edildiğini, 1519 uçuşta da gecikme yaşandığını bildirdi.

Ulusal Hava Servisi de pazar sabahı itibarıyla Buffalo Niagara Uluslararası Havalimanı'nda kar kalınlığının 109 santimetreye ulaştığını aktardı.

Yetkililer, ayrıca Büyük Göller'in yakınında atmosferik basıncın aniden düşmesiyle oluşan ve "bomba siklonu" şeklinde adlandırılan kuvvetli bir kasırganın meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu kasırganın şiddetli rüzgarlar ve kar fırtınasına neden olduğu aktarıldı.

DONDURUCU SOĞUKTA GÖÇMEN AKINI

Öte yandan CNN'in haberine göre, cumartesi gecesi geç saatlerde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkent Washington'daki konutunun önüne birkaç otobüs yanaşarak çok sayıda göçmen bıraktı.

Dondurucu hava koşullarında kısa kollu tişörtle duran mülteciler, şehirdeki uygun sığınaklara ve kiliselere götürüldü.

Nisan ayından bu yana kente Arizona ve Teksas'tan çok sayıda "göçmen otobüslerinin" sayıları on binleri bulan göçmeni kente bıraktığı biliniyor.

Ülkede Cumhuriyetçi eyaletlerin valileri, Meksika sınırından gelen yasa dışı göçmenleri otobüsler ile Washington DC ve New York gibi Demokrat eyaletlere gönderiyor.

"NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLEBİLECEK" ŞİDDETTE BİR SOĞUK

ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti.

Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Fırtına nedeniyle New Jersey'nin Manhattan'a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri'nin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü.

Queens ve Brooklyn'in kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti.

Etiketler : abd kar fırtınası soğuk
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