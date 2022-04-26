VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum: Türkiye artık vatandaşlarını afetlere teslim etmiyor
Gazprom, Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu "teyit" etmedi
'S-400'lerin ikinci partisinin alımı gündemde'
ABD'de kalp krizini önlemek için artık aspirin tavsiye edilmiyor
'Türkiye, Ekvador'un BMGK'ye üyeliğini destekleyecektir'
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
TBMM yaşlıların sorunlarını araştıracak
Türkiye'de 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi
Rusya, Polonya'ya gaz arzını askıya aldı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit sayısı 3'e yükseldi
Türkiye ile BAE arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık müzakereleri başladı
Türkiye 'eski normali'ne kavuşuyor
Bakan Koca: Maskesiz hayata geçiyoruz
Biden 78 kişiye özel af çıkardı
TBMM Başkanı Şentop Saraybosna'da
Siyasetçi ve diplomatlardan ABD ile İran'a 'esneklik' çağrısı
Yeni rota Türkiye!
İBB'den pes dedirten yolsuzluk!
TEKNOFEST Azerbaycan için Geri Sayım Başladı, Son 30 Gün
Başkan Erdoğan maske kararını açıkladı
Sınırları zorlayan rolleri seviyor
Barış'ın en yakın arkadaşını canlandıracak
Tatil açılışını Bali'de yaptı: Tüm yaz gezip eğlenecek
Bozkır delicesi 2 yılda 13 ülkeyi dolaştı
26 Nisan 2022 Salı 23:17:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 23:18:00

ABD'de kalp krizini önlemek için artık aspirin tavsiye edilmiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de bağımsız bir sağlık kuruluşu, kalp krizini önlemek için günde bir defa aspirin almayı artık önermediğini açıkladı.

"ABD Önleyici Görev Gücü (USPSTF)" isimli sağlık kuruluşu, yeni araştırma sonrası 60 yaş üstü çoğu yetişkin için kalp krizine veya inmeye karşı her gün bir tane aspirin alma tavsiyesinde bulunmaktan vazgeçtiğini belirtti.

USPSTF'nin rehber kitapçığında, 40 ila 59 yaş aralığındakilerin sadece yüksek kardiyovasküler hastalık riski varsa doktora danışarak aspirin almaları gerektiği, 75 yaşından sonra aspirine devam etmenin çok az yararı olduğu ifade edildi.

Sağlık kuruluşu, 2016'da kalp hastalığı riski taşıyan 50'li yaş grubundakilere hem kardiyovasküler hastalıkları hem de kolon kanserini önlemek için bebek aspirini almalarını tavsiye etmişti.

Ek araştırmalarda, aspirinin faydalarının risklerinden daha ağır basmadığı sonucuna ulaşılırken, kolon kanserini önlemenin en iyi yönteminin 45 yaşından itibaren rutin test yaptırmak olduğu aktarıldı.

ABD'de kalp krizi ve felç, ölüm nedenleri arasında ilk 4'te yer alıyor.

Etiketler : ABD kalp krizi felç
Barış Akarsu'nun filminde

Barış Akarsu'nun filminde
Dişçi molası

Dişçi molası
23 Nisan'da ailem setten izin alıyor

23 Nisan'da ailem setten izin alıyor
Zeynep'li ilk kare

Zeynep'li ilk kare
Koruma gerginliği

Koruma gerginliği
Hamilelik güzel geçiyor

Hamilelik güzel geçiyor
Teklisinin yapımcısı

Teklisinin yapımcısı
Müziğe hızlı giriş

Müziğe hızlı giriş
Aşkta yüzü güldü

Aşkta yüzü güldü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER