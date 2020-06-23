  • BIST
    115190
  • Dolar
    6,8470
  • Euro
    7,7250
  • Altın
    386,2300
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Genel Kurul'a seslendi
Eski ABD Başkanı Roosevelt'in heykeli kaldırılıyor
ABD'de ithal çeliğe uygulanan gümrük tarifesine yönelik itiraza mahkemeden ret
Trump, ABD'ye göçmen girişi kısıtlamasını bazı çalışma vizelerini de kapsayacak şekilde genişletecek
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Dünyanın üçüncü en büyük tıbbi yardım ve destek sağlayıcı ülkesiyiz
Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarına ara verildi
ABD'de aşırı sıcak ve orman yangını alarmı
Trump'tan, seçimlerde uzaktan oylama ihtimaline 'çağımızın skandalı olacak' nitelemesi
Kerkük'teki Araplar, kentte sözde bayraklarını asan PKK'ya tepki gösterdi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Trump ve Macron'dan Libya'da 'ateşkes' vurgusu
AFAD'dan olası felaketlere karşı sel simülasyonu
Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın! Valilikten açıklama geldi
Suudi Arabistan, yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun testi pozitif çıktı
Korkak Miçotakis ateşle oynuyor! AB'ye Türkiye için küstah yaptırım daveti
UCM: Libya'da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edindik
Dışişleri'nden Avusturya Başbakanı Kurz'un sığınmacılar hakkındaki açıklamalarına tepki
Avrupa borsaları Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi ile düşüşle kapandı
Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı
Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı
ABD heyetinden Libya'da çatışmaların durması ve müzakereye dönüş çağrısı
23 Haziran 2020 Salı 00:50:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 00:50:00

ABD'de ithal çeliğe uygulanan gümrük tarifesine yönelik itiraza mahkemeden ret

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de Yüksek Mahkeme, ithal çeliğe uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisine yönelik itirazı reddetti.

Amerikan Uluslararası Çelik Enstitüsünden (AIIS) yapılan açıklamada, ABD Yüksek Mahkemesinin, enstitünün çelik ithalatına yönelik gümrük tarifesinin anayasaya uygun olmadığına ilişkin itirazını reddettiği bildirildi.

Çeliğe uygulanan gümrük tarifesine yönelik karar nedeniyle AIIS üyelerinin ve çelik tedarik zincirindeki çalışanların zarar gördüğünün belirtildiği açıklamada, kararın yeniden değerlendirilmesine yönelik dilekçelerinin Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilmemesine rağmen enstitünün gerekçelerinin doğru olduğu savunuldu.

AIIS, ilk olarak 2018'de Ticaretin Genişletilmesi Yasası'nın 232. Bölümü'nün anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açmış, Uluslararası Ticaret Mahkemesi 2019'da enstitünün davasını reddetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2018'de, ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanmasına ilişkin kararı imzalamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER