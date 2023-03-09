ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi artarak 211 bine yükselirken, Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.

Piyasa beklentilerinin üstünde artan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 195 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise revize edilmeyerek 190 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 197 bine çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları da 25 Şubat ile biten haftada 69 bin kişi artışla 1 milyon 718 bin oldu.