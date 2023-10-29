VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz"
MSB'den Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü... Putin'den Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı
Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlanıyor
Soykırım destekçisi sahnede... İnsanlık dışı paylaşım!
29 Ekim 2023 Pazar 07:29:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 07:29:00

ABD'de İsrail karşıtı protestolar düzenlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

New York'un Brooklyn kentinde "Gazze İçin Brooklyn Tufanı" mottosuyla düzenlenen protestoda binlerce gösterici Gazze'deki insani duruma dikkati çekerek İsrail'in saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

New York ve çevre eyaletlerde faaliyet gösteren 20 farklı sivil toplum örgütünün ortak düzenlediği eylemde, Brooklyn Müzesi'nin önünde toplanan kalabalık, Brooklyn Köprüsü üzerinden Manhattan adasına kadar yürüdü.

Gazze'de "acil ateşkes" talebiyle slogan atan göstericiler sık sık, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu aleyhine tezahürat yaptı.

X Platformunda eylemin duyurusu için paylaşılan afişte , "Onlar susturmaya çalıştıkça sesimizi daha da yükselteceğiz" ifadesine yer verildi.

Brooklyn kentinde yaşayan Yahudi asıllı Amerikalılardan bazıları ise sosyal medyadaki paylaşımlarında, Yahudi tatili olan Şabat (Cumartesi) günü böyle bir eyleme izin veren New York Polis Teşkilatına (NYPD) tepkisini ortaya koydu.

NEW JERSEY'DE İKİ KARŞIT GRUP AYNI ANDA EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİ

New Jersey eyaletinde Filistin ve İsrail destekçisi gruplar, Jersey City Belediyesinin önündeki alanda aynı anda eylem gerçekleştirdi.

Daha kalabalık olan Filistin destekçisi grupta yer alan ve konuşma yapan bazı Yahudi asıllı Amerikalılar, İsrail'deki Yahudi akrabalarının güven içinde yaşaması için Filistinlilerin de özgürce yaşama hakkına kavuşması gerektiği inancını paylaştı.

Filistinli grubun konuşmalarını sabote etmeye çalışan İsrail destekçisi grup ise zaman zaman Tevrat'tan bölümler ve marşlar okumayı tercih etti.

Gazze'deki sivillerin 7 Ekim'den bu tarafa içinde bulunduğu insani duruma dikkati çekerek acil ateşkes çağrısı yapan Filistin destekçileri, konuşmalarında İsrail'e verilen ABD yardımlarının sonlandırılması çağrısına bulundu.

Etiketler : abd israil filistin protesto
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Ayrıldılar

Ayrıldılar
6 yıllık aşk bitti

6 yıllık aşk bitti
"Sette kendimi ağlamamak için zor tuttum"

"Sette kendimi ağlamamak için zor tuttum"
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX