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17 Ağustos 2023 Perşembe 11:54:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 11:54:00

ABD'de internet bağlantısı kesilen robot taksiler trafik sıkışıklığına neden oldu

Kaynak: AA

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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco şehrinde sürücüsü bulunmayan 10 robot taksinin internet bağlantısının kesilmesi, trafik sıkışıklığına yol açtı.

CNN'in haberine göre, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda yer alan videolar, müzik festivaline katılanların çağırdığı çok sayıdaki robot taksinin internet bağlantısı sorunu yaşadığını gösterdi.

Görgü tanıkları, Cruise firmasına ait birçok robot taksinin yaklaşık 15 dakika boyunca kavşakları kapattığını ve "acil durum araçlarının bölgeye girişini engelleyebileceği endişesine" yol açtığını ifade etti.

Şirket, sosyal medya platformu X'de yaptığı açıklamada, müzik festivalinin "robot taksilerde kablosuz bant genişliği kısıtlamalarına neden olduğunu" belirterek söz konusu problem üzerine çalıştıklarını kaydetti.

San Francisco Denetleme Kurulu Başkanı Aaron Peskin, "Sokaklarımıza yüzlerce bu arabalardan yerleştiriyorlar. Bu teknolojiyi mükemmelleştirene kadar bunu yapmaya ara vermeli ve üzerinde çalışmalılar." ifadelerini kullanarak sorunun tekrarı durumunda karşılaşılacak tehlikelerden endişe duyduğunu sözlerine ekledi.

Polisler ve itfaiyeciler de sürücüsüz araçların acil müdahale ekiplerini engelleyebileceğine dair endişelerini dile getiren mektupları yetkili mercilere ilettikleri bildirildi.

San Francisco İtfaiyesi, geçen hafta itibarıyla 2023 yılında acil durum müdahalelerini engelleyen 55 "sürücüsüz araç" olayının kaydedildiğini doğruladı.

San Francisco şehrinde "robot taksilerin" şehrin her yerinde 7/24 hizmet verilmesine onay verilmişti.

Etiketler : Twitter San Francisco İtfaiyesi robot taksiler sosyal medya platformu X
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