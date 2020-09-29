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29 Eylül 2020 Salı 20:29:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 20:29:00

ABD'de ilk canlı yayın öncesinde adayların talepleri gündemde

Kaynak: AA

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Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, demokratların başkan adayı Joe Biden'ın bu akşam yapacağı canlı yayın tartışmaları öncesi her 30 dakikada bir mola istemesine ilişkin, "Özgür dünyanın lideri olduğunda mola olmuyor Joe!" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın bu akşam yapacağı canlı yayın tartışmaları öncesi, tarafların “yeni kural” talepleri gündeme geldi.

Fox News'in haberine göre, Cleveland'da düzenlenecek ilk canlı yayın tartışması öncesi, Demokrat aday Biden ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump'ın seçim kampanya ekipleri, program için yeni kural talebinde bulundu.

Biden'ın ekibi, tartışmayı düzenleyenlerden, 90 dakika sürecek tartışma için her 30 dakikada bir olmak üzere 2 mola isteğinde bulundu. Ancak Trump'ın seçim kampanya ekibi, Biden tarafının bu talebini reddetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biden bu akşamki tartışma için her 30 dakikada bir mola istemiş. Özgür dünyanın lideri olduğunda mola olmuyor Joe!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Trump'ın seçim kampanya ekibi üçüncü bir tarafın adayların kulaklarına elektronik cihaz ya da verici için kontrol yapılmasına izin vermesi için, Biden tarafından talepte bulundu. Biden tarafı isteksiz davrandı.

ABD'DE BAŞKAN ADAYLARININ CANLI YAYIN TARTIŞMASI ÖNCESİ "DOPİNG TESTİ" ATIŞMASI

ABD Başkanı Trump, 27 Eylül'de Twitter hesabından, "Salı günü canlı yayın tartışması öncesinde ya da sonrasında uykucu Joe Biden'a doping testi yapılmasını talep edeceğim. Haliyle bana da yapılmasını kabul ediyorum." paylaşımında bulunmuştu.

Biden'ın performansının ''inişli çıkışlı'' olduğunu belirten Trump, bu ''tutarsızlığa'' dopingin neden olabileceğini savunmuştu.

Biden'ın Kampanya Danışmanı Yardımcısı Kate Bedingfield, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden canlı yayın tartışması sorularını kelimelerle yanıtlamayı tercih ediyor. Başkan Trump, kendisinin en iyi tezinin idrar yoluyla olduğunu düşünüyorsa, bunu yapabilir. Kovid-19'u durdurmak için plan yapmayarak 200 bin Amerikalının hayatını kullanma şansını mahveden Trump'tan daha beterini bekleyemeyiz." ifadesini kullanmıştı.

Trump ise Biden cephesinin doping testini reddetmesi üzerine Twitter'dan, "Biden doping testini kabul etmeyeceğini açıkladı. Aaa, nedenini merak ettim." mesajını paylaşmıştı.

ADAYLAR 3 CANLI YAYIN TARTIŞMASI YAPACAK

3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimleri öncesi Trump ve rakibi Biden, ilk canlı yayın tartışmasını 29 Eylül'de yapacak.

Tartışma konuları arasında, ülke gündeminde geniş yer tutan Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomi, kentlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer alacak.

Ohio eyaletinin Cleveland kentinde yapılacak ilk tartışmanın moderatörlüğünü ise Fox TV sunucusu Chris Wallace yapacak.

Trump ve Biden, daha sonra 15 Ekim'de Florida'nın Miami kentinde ve 22 Ekim'de Tennessee'nin Nashville kentinde canlı yayında karşı karşıya gelecek.

İki partinin başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris ise 7 Ekim'de Utah'ta canlı yayında tartışacak.

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