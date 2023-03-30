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30 Mart 2023 Perşembe 09:20:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 09:20:00

ABD'de iki askeri helikopter çarpıştı

Kaynak: TRT Haber

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ABD'nin Kentucky eyaletinde iki askeri helikopter çarpıştı.

New York Times'ın ordu sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, eyalette ABD ordusuna ait iki helikopter, gece yürütülen eğitim faaliyetinde çarpıştı.

Mürettebatın durumuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Etiketler : abd askeri helikopter ordu

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