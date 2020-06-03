ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası düzenlenen eylemlerde yağma olaylarının yaşanması üzerine bazı milliyetçi Amerikalılar silahlı nöbet tutmaya başladı.

ABD'de yağma olaylarının artması ve polisle yaşanan çatışmalar sonrası, milliyetçi Amerikalılar uzun namlulu tüfekleri ile sokaklara indi.

Bazı yerlerde yağma olaylarının artması sonrası bir çok iş yerinin önünde silahlı kişiler nöbet tutmaya başladı.