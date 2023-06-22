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22 Haziran 2023 Perşembe 11:53:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 11:53:00

ABD'de hava kirliliğiyle ilgili tasarıyı oylayan Senato, Biden'ın veto yetkisini aşamadı

Kaynak: AA

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ABD'de Başkan Joe Biden'ın daha önce veto ettiği, ağır vasıtaların neden olduğu hava kirliliğine ilişkin tasarı Senato'da yapılan oylamada kabul edilmedi.

The Hill'in haberine göre, ABD Senatosu, daha önce Kongre'nin her iki kanadında da onaylanan ancak Başkan Biden'ın veto ettiği tır ve otobüs gibi ağır vasıtalardan kaynaklanan hava kirliliğini sınırlandırmayı amaçlayan tasarıyı yeniden oyladı.

Senatoda yapılan oylamada, Biden'ın veto yetkisini aşması için en az 3'te 2 çoğunlukla geçmesi gereken tasarıya, 50 "evet" ve 50 "hayır" oyu verildi.

Tasarıyla, ağır vasıtalardan salınan azot oksit emisyonunun 2045'te yüzde 50'ye kadar sınırlandırması hedefleniyordu.

Başkan Biden 14 Haziran'da, halk sağlığını tehdit eden önemli kirletici kaynakları olan ağır taşıtlar ve motorların daha zayıf emisyon standartlarına yol açacağına dikkati çektiği tasarıyı veto etmişti.

Tasarı, Senato ve Temsilciler Meclisinde 3'te 2 çoğunlukla kabul edilseydi, Biden'ın veto yetkisini aşmış olacaktı.

Diğer yandan, tasarıya karşı çıkanlar, tırlara getirilecek kısıtlamaların, bu araçlarla taşınan malların fiyatını artıracağını savunuyor.

Etiketler : ABD Senatosu Başkan Biden Tasarı Senato ve Temsilciler Meclisi
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