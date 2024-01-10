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10 Ocak 2024 Çarşamba 11:43:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 11:43:00

ABD'de hakime saldırmıştı... 4 yıl ceza aldı

Kaynak: AA

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ABD'de hakime saldırdığı görüntüler viral olan sanık 4 yıla mahkum edildi.

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde 3 Ocak'ta şartlı tahliye talebi reddedildiği için hakime saldırması sosyal medyada viral olan sanık Deobra Redden, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

The Hill'in haberine göre, geçen hafta çıkarıldığı mahkemede oturduğu sandalyeden fırlayarak Hakim Mary Kay Holthus'un bulunduğu kürsüye atlayan Redden, 8 Ocak'ta bu kez aynı hakimin huzuruna elleri eldivenli, zincire vurulmuş ve maskeli olarak çıkarıldı.

Hakim Holthus, birini darbettiği suçlamasıyla yargılanan ve 3 sabıkası bulunduğu belirtilen Redden'ı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Holthus, geçen hafta sanığın saldırısı nedeniyle duruşmanın kesintiye uğramasından önce vermeyi düşündüğü cezayı değiştirmediğini söyledi.

HAKİME SALDIRISI VİRAL OLMUŞTU

Sanık Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle 3 Ocak'ta yargılandığı davanın duruşması sırasında şartlı tahliye talebini reddetmesi üzerine, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakim Holthus'un bulunduğu kürsüye atlaması sosyal medyada viral olmuştu.

Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırmıştı.

Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirmişti.

REDDEN'IN CEZAİ EHLİYETİNİN TAM OLDUĞUNA KARAR VERİLMİŞTİ

Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, 3 sabıkası bulunan Redden, 2023'te bir kişiyi darbettiği suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı.

Mahkeme sürecinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebiyle ilgili birimlere yönlendirilen sanık Redden'ın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti.

Daha sonra sanık Deobra Redden, Kasım 2023'te suçunu itiraf etmişti.

Etiketler : abd sanık ceza hapis hakim
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