Google'a Filistin'e destek verme çağrısı

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19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:27:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:28:00

ABD'de Google'ın Yahudi çalışanları, şirket yönetimine Filistin'e destek vermeleri çağrısında bulundu

Kaynak: AA

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ABD merkezli teknoloji şirketi Google'da çalışan Yahudi kökenli personel, şirket yöneticilerine mektup göndererek İsrail saldırılarına karşı Filistinlileri açıktan desteklemesi için çağrı yaptı.

"Teknolojide Yahudi Diasporası" adlı grup tarafından yazılan ve şirketin CEO'su Sundar Pichai ile yönetici ekibe hitaben gönderilen mektupta, İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırıları konusunda isteklerde bulunuldu.

250'den fazla çalışanın imzaladığı belirtilen ve internet sitesinde yayınlanan mektupta, İsrail ve Filistin'deki siyasi ve ırkçı şiddet olaylarına ilişkin şirket içi bazı söylemlerden endişe duyulduğu kaydedilerek, "Biz Yahudiler olarak, yalnızca İsrail ve Siyonist yanlısı eylemlere destek toplamak amacıyla size yazılmış olanların görüşlerini onaylamıyoruz." ifadesine yer verildi.

Mektupta, "Siyonizm karşıtı olmak Yahudi karşıtı olmak değildir" ifadesi kullanılarak, Google yönetiminden İsrail'i veya Siyonizmi eleştiren ifade özgürlüğünün savunulması istendi ve Yahudi karşıtlığı ile Siyonizm karşıtlığının karıştırılmasının Filistinliler için adalet arayışına zarar verdiği vurgulandı.

FİLİSTİNLİLERİN ACISININ TANINMASI İSTENDİ

Filistinlilerin yaşadığı acının tanınması gerektiği kaydedilen mektupta, "Google yönetiminden, İsrail ordusu ve çete şiddeti tarafından Filistinlilere verilen zararın doğrudan kabul edilmesi de dahil, Filistin ve İsrail'deki şiddeti tanıyan şirket çapında bir açıklama yapmasını istiyoruz." ifadesi paylaşıldı.

Mektupta, Google şirketinin insan haklarına olan bağlılığının tasdik edilmesi talep edilerek, Filistinlilere yönelik, Birleşmiş Milletler insan hakları ilkelerini ihlal eden İsrail ordusu gibi yapı ve kuruluşlarla iş sözleşmelerinin gözden geçirilerek feshedilmesi gerektiği vurgulandı.

Şirkette ayrıca, Filistinli çalışanların isteklerine duyarlı olunması ve İsrailli kuruluşlar kadar Filistin hakları savunucusu organizasyonların da desteklenmesi talebi kaydedildi.

Söz konusu mektubu ilk duyuran The Verge adlı teknoloji haber sitesi, "Teknolojide Yahudi Diyasporası" grubunun şirket içinde etkili "Jewglers" adlı İsrail yanlısı Google çalışanları grubuna karşı geçen yıl kurulduğu bilgisini paylaştı.

Etiketler : abd google yahudi filistin
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