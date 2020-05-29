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29 Mayıs 2020 Cuma 07:35:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 07:35:00

ABD'de George Floyd'un ölümüne yol açan polise ünlülerden tepki

Kaynak: AA

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ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesine neden olan polis memurlarına spor ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden de tepki yağdı.

Amerikan Futbol Ligi (NFL) ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncuları Floyd’un gözaltına alınması esnasında hayatını kaybetmesi üzerine, sosyal medya hesaplarından polis şiddeti ve ırksal adaletsizliğe dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

ABD'de gözaltına alınan bir siyahinin ölümü, tepkilere neden oldu

NBA tarihinin en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Los Angeles Lakers'ın ileri oyuncusu LeBron James, NFL’nin prestijli oyuncusu Colin Kaepernick’in, polis şiddeti ve ırksal adaletsizliğe dikkat çekmek için, Amerikan milli marşı okunurken yere diz çöktüğü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Siyahi basketbolcu, Kaepernick’in fotoğrafının sol tarafına ise aynı pozisyonda, Floyd’un boynuna dizi ile bastıran polisin fotoğrafını koyarak ''İşte bunun için. Şimdi anladın mı? Yoksa hala senin için bulanık mı?'' notunu paylaştı.

Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton da James'in Floyd ile ilgili Instagram hikayelerini kendi sayfasında paylaştı.

Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson da Floyd’un fotoğrafının altına, "İkimizin de ismi sonsuza kadar yaşayacak." notunu yazarak tepkisini dile getiren bir başka sporcu oldu.

Olayın yaşandığı eyaletin futbol takımı Minnesota Vikings de stadyumlarının çok yakınında yaşanan olayla ilgili, Twitter hesaplarından, ''Toplumumuzdaki herkes korunaklı ve güvende hissetme hakkını hak ediyor.'' paylaşımında bulundu.

''Ölümüne yol açmadan bu durum çözülmeliydi''

George Floyd’un gözaltına alınırken ölmesine bir tepki de Houston Texans savunma oyuncusu J.J. Watt’tan geldi.

Watt, düzenlediği basın toplantısında, ''Videoyu gördüm ve bence iğrenç. Yapılan açıklama bana göre hiçbir anlam ifade etmiyor. Yaşadığı sıkıntıyı açıkça söyleyen biri var, ölümüne yol açmadan bu durum çözülmeliydi. Bunun üzerine güçlü bir şekilde gidilmeli.'' ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

NFL yıldızları Odell Beckham Jr. ve DeMarcus Lawrence, NBA yıldızları Jaylen Brown ve Donovan Mitchell de Floyd'un ölümüyle ilgili hayal kırıklıklarını Twitter hesaplarında paylaşarak tepki veren sporcular arasında yerlerini aldı.

''Onu kibirle öldürdü''

Öte yandan, dünyaca ünlü ses sanatçısı Madonna da Instagram hesabından Floyd’un ölümüyle ilgili polisi suçlayan bir paylaşımda bulundu.

Floyd’un boynuna dizi ile bastıran polisin görüntüsünün altındaki paylaşımında küfürlü ifadeler de kullanan sanatçı, ''George Floyd’u kelepçeli ve boynuna bu polisin dizi ile bastırırken seyretmek uzun zamandır gördüğüm en kalp kırıcı görüntüydü. Bu memur, kayda alındığını biliyordu ve onu kibirle öldürdü.'' sözlerine yer verdi.

"Amerika’daki ırkçılığı yenene kadar, hiç kimsenin silah taşımasına izin verilmemeli. En çok da polisin." diyen sanatçı, ırkçılığa ve silah zorbalığına olan tepkisini ortaya koydu.

46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd, pazartesi günü, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Olaya karışan dört polisin işine son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.

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