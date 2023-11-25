VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kış lastiğinizi takın; unutmayın, doğru lastik seçimi sizi yola ve hayata bağlar"
Cevdet Yılmaz, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'ı kabul etti
ASELSAN'ın havadaki keskin gözleri Türkiye'ye kazandırıyor
İslami Finans 3.25 trilyon dolara ulaştı
"Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım"
BM'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde "Birleşme Çağrısı"
25 Kasım 2023 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 12:30:00

ABD'de Floyd'un ölümüne neden olan eski polis, hapishanede bıçaklı saldırıya uğradı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de siyahi George Floyd'un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in, hapishanede bir mahkumun bıçaklı saldırısı sonucu yaralandığı bildirildi

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Floyd'un ölümüne sebep olan eski polis Chauvin'in bıçaklanmasına ilişkin The Associated Press'e konuştu.

Yetkili, Chauvin'in, cezasını çektiği Arizona eyaletindeki federal hapishanede başka bir mahkum tarafından bıçaklanarak ağır yaralandığını açıkladı.

ABD Federal Cezaevleri Bürosu'ndan yapılan açıklamada, bıçaklanma olayı doğrulandı ancak Chauvin'in ismine yer verilmedi.

Açıklamada, hapishanedeki çalışanların müdahale ederek olayı kontrol altına aldığı ve yaralanan mahkumun tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

GEORGE FLOYD OLAYI

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede ölmüş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Etiketler : derek chauvin george floyd saldırı
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Çorum mu Bodrum mu?

Çorum mu Bodrum mu?
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi

Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX