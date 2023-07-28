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28 Temmuz 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 11:30:00

ABD'de fırtına nedeniyle 730'dan fazla uçuş iptal edildi

Kaynak: AA

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ABD'de fırtına nedeniyle 730'dan fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

ABC News'in haberine göre, ABD Federal Havacılık Dairesi, kuzeydoğu eyaletlerinde ve Atlanta, Denver ve Florida'daki havalimanlarında uçuş güzergahlarının yeniden belirleneceği uyarısı yaptı.

Hava yolu şirketleri olumsuz hava koşulları nedeniyle dün 730'dan fazla uçuşu iptal etti.

New York City'deki John F. Kennedy ve Newark Liberty Uluslararası Havalimanı ile LaGuardia Havalimanı uçuş iptallerinden en çok etkilenen havalimanları olurken, John F. Kennedy Havalimanı'ndaki gecikmeler 3 saati aştı.

Uçuş iptalleri, dün öğleden sonra ve akşam için New England'dan New York eyaletinin üst kesimleri ile New York City, Philadelphia ve Washington DC yönünde gök gürültülü fırtına uyarısının ardından geldi.

Etiketler : abd fırtına uçuş
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