ABD'de FETÖ propagandası! New York sokaklarında ilan verdiler

ABD'nin New York şehrinin en işlek caddelerinden biri olan Times Square'da (Times Meydanı) yer alan reklam panolarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde ilan veren FETÖ'cüler, alçak propaganda faaliyetlerine devam ediyor.



ABD'nin en önemli meydanlarından birinde Fethullahçı Terör Örgütü'nün, propaganda yapmasına izin verilmesi dikkat çekti.

- "STOP ERDOĞAN" İLANLARI

Dünyanın en kalabalık metropollerinden olan New York'un en işlek caddelerinden biri olan Times Meydanı'nda yer alan dijital reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından biri olduğu bilinen "Silenced Turkey" adlı oluşumu, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımıyor. Söz konusu oluşum, devasa reklam panolarına "Stop Erdogan" (Erdoğan'ı durdurun) yazılarını yazdırdı.

FETÖ'cü platform, dünyaca ünlü markaların yüzbinlerce dolar karşılığında reklam verdiği yer olarak bilinen Times Meydanı'nda, Türkiye ve Erdoğan aleyhinde ilan vermesi, ABD yönetiminin New York'un merkezinde terör propagandasına izin verdiğini gözler önüne serdi.

- ABD'DEKİ TÜRKLERDEN CEVAP

ABD'de yaşayan Türkler, işlek caddelerden geçerek FETÖ'cülerin çirkin propagandasına karşı bazı büyük araçların üzerinde yazılı "STOP FETO GULEN CRIMINAL" (Fetullah Gülen suçlusunu durdurun) ve "STOP PKK=PYD=YPG TERROR" (PKK=PYD=YPG terörünü durdurun) dijital görselleri ile cevap verdiler.

- SİTE FETÖ GEREKÇESİYLE KAPATILDI

"Silencedturkey" adlı internet sitesi 4 Nisan 2017 tarihinde Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ gerekçesi ile kapatıldı. Sitenin kurucuları arasında olan FETÖ firarisi avukat Gazi Kozanoğlu'nun 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişimi esnasında Başkan Erdoğan'ı sosyal medya hesabından tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.

ABD'DE FETÖ MENSUPLARININ TÜRKİYE'Yİ KARALAMA KAMPANYASI TÜRK TOPLUMUNUN TEPKİSİ ÜZERİNE BAŞARISIZ OLDU

ABD'nin New York kentinde FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk toplumunun gösterdiği tepki üzerine kaldırıldı.

FETÖ mensubu derneğin Manhattan'daki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden oldu.

TASC Eşbaşkanı Halil Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye yönelik karalama kampanyasını içeren reklamının Türk-Amerikan toplumunu çok öfkelendirdiğini belirterek, "ABD'de yaşayan Türk toplumu üyeleri ilanı yayımlayan reklam şirketini telefon ve e-posta ile protesto yağmuruna tuttu." dedi.

Mutlu, yüzlerce Türk vatandaşının tepkisinin yanı sıra TASC yönetimi olarak ilanı veren reklam şirketi yöneticilerine ulaştıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Onlara FETÖ denilen örgütün, başta Türkiye'deki darbe kalkışması olmak üzere tüm faaliyetlerini ve karanlık yüzünü anlattık. Bize, bunlardan haberdar olmadıklarını, sadece ticari bir kuruluş olarak verilen reklamı yayınladıklarını söylediler. Biz de tamamen çarpıtmadan ibaret bu reklamın Türk-Amerikan toplumunu incittiğini ve eğer kaldırmazlarsa iftiradan dava açacağımızı belirttik. Türk toplumunun kararlığını görünce ilanı kaldırdılar."

TASC Başkan Yardımcısı İsrafil Demir de Türk Amerikan toplumunun FETÖ mensuplarının karalama kampanyasına karşı sesini yükseltmesinden gurur duyduğunu söyleyerek, "ABD'de artık haksızlığa karşı tek ses olan, cesurca tepkisini gösteren, davasına sahip çıkan bir Türk diasporası oluşuyor. Bu ilana karşı gösterdiği tepki ile Türk-Amerikan toplumu bunu kanıtladı." şeklinde konuştu.

Star.com.tr