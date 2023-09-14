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14 Eylül 2023 Perşembe 13:57:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 13:57:00

ABD'de Federal Yargıç, revize edilen göçmen programını hukuka aykırı buldu

Kaynak: AA

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Texas Federal Bölge Yargıcı Andrew Hanen, "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA)" programının ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından düzenlenmiş halinin de "kanunsuz" olduğunu söyledi.

Hanen, ülkeye yasa dışı getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 600 bin gencin yasal durumlarının düzenlenmesini ve 2 yıllık sürelerle çalışma iznini kapsayan programa ilişkin kararını açıkladı.

DACA'ın revize edilmiş halinin de "kanunsuz" olduğuna işaret edilen kararda, "DACA kapsamındaki kişilerin ve ailelerinin içinde bulundukları çıkmazı anlamakla birlikte, mahkeme bir süredir programın yasallığına ilişkin endişelerini dile getirmektedir." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, "kararın federal hükümet nezdinde bir eylem gerektirmediği" belirtilirken, programın sona erdirilmesi emrinin verilmemesi dikkat çekti.

Karar hakkında, ABD Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusu yapılması ve programa ilişkin sorunun üçüncü kez yüksek mahkemeye taşınması bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise yaptığı yazılı açıklamada, karardan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını kaydederek, "Bu kritik politikayı yasal zorluklara karşı savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

DACA, 600 bin yasa dışı göçmeni sınır dışı edilmekten koruyor

ABD'de "DACA" olarak bilinen ve 2012'de uygulamaya konulan program, ülkeye yasa dışı getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 600 bin gencin yasal durumlarının düzenlenmesini ve 2 yıllık sürelerle çalışma iznini kapsıyor.

Dönemin ABD Başkanı Barack Obama'dan sonra gelen Donald Trump yönetimi, Eylül 2017'de DACA'nın anayasaya aykırı olduğunu savunarak programı bitirme kararı aldığını açıklamış ancak kararın yürütmesi, San Francisco Federal Bölge Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

Olayın taşındığı ABD Yüksek Mahkemesi, 18 Haziran 2018'de 4'e karşı 5 oyla Trump yönetiminin DACA'yı sonlandırma kararını reddetmiş ve programın devamına hükmetmişti.

Texas Federal Mahkemesi de, 17 Temmuz 2022'de DACA programın geçersiz olduğuna hükmetmiş, mevcut ABD Başkanı Joe Biden yönetimi de buna karşılık programın yasal hale getirilerek bu soruna kalıcı çözüm bulunması için yeni bir yasa çıkarılacağını duyurmuştu.

Etiketler : SPOT: Texas Federal Bölge Yargıcı Andrew Hanen DACA İhtilafı Kanunsuz Program Yasa Dışı Düzenleme Texas Federal Mahkemesi
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