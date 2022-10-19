ABD'de et yiyen bakteri alarmı: 65 vakadan 11'i öldü
Ian Kasırgası'nın ardından Florida'da et yiyen bir bakteriden kaynaklanan hastalık ve ölüm vakaları katlanarak artıyor. Florida Sağlık Bakanlığı'na göre, bu yıl cuma günü itibarıyla eyalette 65 vaka ve 11 ölüm meydana geldi.
BBC'nin haberine göre, yetkililer, eyaletin Lee County bölgesinde et yiyen bakteri nedeniyle 29 vaka kaydedildiğini ve dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamada, Ian kasırgasının beraberinde getirdiği şiddetli yağışın neden olduğu sellerin bu bakterinin yayılmasına neden olduğu belirtildi.
Açıklamada, ciltte açık yaralar ya da kesikleri olan kişilerin, deniz suyuna doğrudan temas yoluyla bu bakteriye maruz kalabileceği uyarısı yapıldı.
Ian Kasırgası'nın neden olduğu gibi kıyı sularındaki kanalizasyon sızıntılarının bakteri seviyelerini artırabileceği aktarıldı.
Eyalet verilerine göre, bu yıl, bakteri kaynaklı toplam 11 ölüm ve 65 vaka kaydedildi.
Yetkililer, bu vakaların yarısının Ian Kasırgası sonrasında görüldüğünü tahmin ediyor.
Bilimsel adı "Nekrotizan Fasiit" olan et yiyen bakteri, kesik ve çatlaklardan vücuda girerek kasların erimesine yol açıyor. Bakterinin kemiğe ulaşması halindeyse ölüm riski bulunuyor.
- ABD'de et yiyen bakteri alarmı: 65 vakadan 11'i öldü
- İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Grant Shapps oldu
- Ekvador'da küçük uçak sokağa düştü: 2 kişi öldü
- İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti
- Ukrayna yönetiminden Putin'in sıkıyönetim kararına tepki
- Hollanda'da Danıştay, İslami okul vakfı yöneticilerini ihraç etme talimatını haksız buldu