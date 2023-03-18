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18 Mart 2023 Cumartesi 00:45:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 00:45:00

Trump'ın avukatı, malikanesinden gizli belgeler çıkmasıyla ilgili ifade vermeye çağrıldı

Kaynak: AA

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ABD'de Eski Başkan Donald Trump'ın malikanesinden çıkan "gizli belgeler" hadisesiyle ilgili avukatının ifade vermeye çağrıldığı açıklandı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, federal bir yargıç, Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinden ele geçirilen devlete ait "gizli belgelerle" ilgili avukatı Evan Corcoran'ı büyük jüri önünde ifade vermeye çağırdı.

Avukatların, müvekkillerinin "suç işleme niyetinde olduğunu bildikleri" durumlara binaen, avukat-müvekkil gizliliği ilkesinin uygulanmaması çerçevesinde Corcoran'ın çağrıldığı belirtiliyor.

Trump hakkındaki yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Trump, hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak nitelerken, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Hakkında yürütülen soruşturmalar devam ederken Trump, 15 Kasım gecesi, Mar-a-Lago malikanesinde 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday olduğunu ilan etmişti.

Etiketler : ABD trump Evan Corcoran

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