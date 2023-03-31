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ABD'de düşen 2 askeri helikopterdeki 9 asker hayatını kaybetti
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31 Mart 2023 Cuma 14:31:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 14:31:00

ABD'de düşen 2 askeri helikopterdeki 9 asker hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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ABD'nin Kentucky eyaletinde 29 Mart'ta eğitim sırasında düşen 2 askeri helikopterde bulunan 9 askerin öldüğü belirtildi.

Eyaletin Trigg County bölgesindeki 101. Hava İndirme Tümeni'ne ait "HH-60 Blackhawk" tipi iki helikopterin, 29 Mart saat 22.00 sularında düşmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti.

Olay hakkında açıklamada bulunan 101. Hava İndirme Tümeni Tuğgenerali John Lubas, helikopterlerden birinin 5, diğerinin 4 askeri taşıdığını söyledi.

Lubas, "Kayıplarımıza rağmen şanslıydık çünkü bir yerleşim bölgesinin karşısındaki açık alana inebildiler, çok şükür ki uçak kazası sonucu başka can kaybı veya yaralanma olmadı." dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Etiketler : Eyaletin Trigg County bölgesi Tümeni Tuğgenerali John Lubas 101. Hava İndirme Tümeni

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