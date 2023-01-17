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17 Ocak 2023 Salı 20:53:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 20:53:00

ABD'de Cumhuriyetçi adaya rakiplerinin evlerini kurşunlatma suçlaması

Kaynak: AA

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ABD'nin New Mexico eyaletinde, 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde milletvekili adayı olan Cumhuriyetçi Solomon Pena, kaybettiği seçimlerde oyların çalındığı iddiasıyla Demokrat partili seçilmişlerin evini kurşunlatmaktan gözaltına alındı.

Albuquerque Polis Departmanından yapılan açıklamada, ara seçimlerde New Mexico eyalet meclisine Cumhuriyetçi Partiden aday olan Solomon Pena'nın eyaletteki Demokrat partililerin evlerine yönelik kurşunlama olaylarıyla bağlantısı nedeniyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Kasım 2022 ara seçimlerinde eyalet meclisi 14. bölge adaylığını kaybeden Pena'nın, ödeme yaptığı dört kişiyle Demokrat partili iki eyalet milletvekili ve iki ilçe komiserinin evlerine ateş etmek için komplo kurmakla suçlandığı ifade edildi.

Pena'nın isimleri açıklanmayan kiralık dört kişiye nakit para ödediği, kurşunlamaları için ilgili evlerin adresini SMS mesajı ile gönderdiği duyuruldu..

Polisin açıklamasında, ilgili evlerden birini kurşunlamaya Pena'nın da katıldığı ancak olay anında kullandığı AR tipi silahın tutukluk yaptığı iddia edildi.

Söz konusu evlerin 4 Aralık ila 3 Ocak'ta hedef alındığı, kurşunlama sonucu evlerde zarar oluşurken kimsenin yara almadığı aktarıldı.

Pena'nın eyalet milletvekilliği seçimlerini kaybettikten sonra elinde bazı belgelerle davet edilmeden söz konusu evlerin kapısına dayandığı ve seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiasını dile getirdiği öne sürüldü.

Olay hakkında gazetecilere konuşan Albuquerque'nin Demokrat Partili Belediye Başkanı Tim Keller, incelemelerin saldırıların "siyasi saikle" yapıldığını gösterdiğini belirtti.

Keller, "Bu gözaltı, siyasi bir anlaşmazlık olduğunda yapılabilecek en kötü şey olarak bunu şiddete çeviren, seçim inkarcısı, sağcı radikal biriyle ilgilidir. Seçilmiş yetkililerimizle her zaman aynı fikirde olmayabiliriz ancak bu asla ve asla şiddete yol açmamalı." ifadelerini kullandı.

Seçimlerden önce Pena'nın, 14. seçim bölgesindeki rakibi Miguel Garcia tarafından, daha önce hüküm giymiş olduğu için seçimlere katılmaya ehil olmadığı gerekçesiyle Ağustos 2022'de dava edildiği ancak yargıcın Pena'nın Kasım 2022'deki ara seçimlere katılmasına izin verdiği bildirildi.

Etiketler : ABD Albuquerque Polis Departmanı Cumhuriyetçi aday
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