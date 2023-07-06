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06 Temmuz 2023 Perşembe 15:23:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 15:23:00

ABD'de çoğalan köpek balığı saldırılarına yönelik sert önlemler alındı

Kaynak: AA

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ABD'de 2 günde köpek balığı saldırısı olduğu düşünülen 5 vakanın kayıtlara geçmesinin ardından yetkililer, Long Island bölgesinde önlemlerin artırıldığını açıkladı.

CNN'in haberine göre, Long Island'ın doğusundaki Suffolk Polis Departmanı "köpek balığı tehdidi" üzerine açıklama yaptı.

Polis, daha fazla vaka yaşanmaması için sahil devriyesi ve dronlarla suyun izlenmesi gibi önlemler alındığını kaydederek yüzücülerin tehlikelere karşı dikkatli olması çağrısında bulundu.

Suffolk polisi, 3 Temmuz'da Suffolk 'a bağlı Kismet sahilinde, 15 yaşındaki bir çocuğun ısırıldığını bildirmişti.

New York Eyaleti Parklar, Rekreasyon ve Tarih Koruma Bölge Müdürü George Gorman da yaptığı açıklamada, Robert Moses sahili yakınlarında yaklaşık 50 köpek balığına rastlandığını ifade etmişti.

Gorman, yüzerken ısırılan 15 yaşındaki diğer bir çocuğun saldırı anında köpek balığını görmediğini ancak bu saldırının yüksek ihtimalle köpek balığına ait olduğunu söylemişti.

Yetkililere göre, iki çocuğun da hayati tehlikesi bulunmuyor.

Ayrıca, polis Quogue Village sahilinde 3 kişinin "köpek balığı olduğu düşünülen" bir hayvan tarafından saldırıya uğradığı belirtilmişti.

Etiketler : long ısland köpek balığı saldırısı abd Suffolk
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