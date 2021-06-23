ABD'de korkutan gelişme: Eşi görülmemiş bir tehdit

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23 Haziran 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:23 Haziran 2021 Çarşamba 10:00:00

ABD'de büyük panik! "Eşi görülmemiş bir tehdit"

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Rusya'nın Hawaii'ye 300-500 mil mesafede gerçekleştirdiği iddia edilen ve uçak gemilerinin imha edildiği tatbikat, ABD için 'eşi görülmemiş bir tehdit' olarak değerlendirildi.

Rus Donanması'nın Hawaii yakınlarında gerekleştirildiği iddia edilen ve düşman uçak gemilerinin 'imha edildiği' tatbikatı, ABD için 'eşi görülmemiş bir tehdit' olarak değerlendirildi.

Sputnik'in haberine göre The Drive yazarı Thomas Newdick, kaleme aldığı yazıda "Moskova'nın bu bölgedeki ciddi varlığı galiba ABD hükümetini tedirgin etti, öyle ki Pentagon tatbikatın yapıldığı bölgeye uçak gemisi göndermek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, deniz tatbikatının Kuril Adalarının 4 bin 600 kilometre güneydoğusunda yapıldığı açıklamasına dikkat çeken Newdick, "Konum genel olarak Amerikan medyasının Rus savaş gemilerinin Hawaii'ye 300-500 mil mesafede düşman hedeflerine saldırı simülasyonu düzenlediği haberine uyuyor" yorumunda bulundu.

Rus Donanmasının, Pasifik Okyanusu'ndaki manevralarının Arleigh Burke tipi 3 destroyer ile Sentinel devriye botunun takip ettiğini belirten gazeteci, bu tatbikata yanıt olarak ABD Hava Kuvvetlerinin bölgede bulunan F-22A Raptor jetlerini havalandırdığını kaydetti.

Newdick, Rus donanmasının etkinliğinin ABD'nin yeni anti gemi savunma sistemlerini test etmesiyle ilgili olduğunu iddia etti.

Etiketler : Rus Donanması Hawaii ABD Moskova
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