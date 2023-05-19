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19 Mayıs 2023 Cuma 20:32:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 20:32:00

ABD'de borç limiti müzakereleri yeniden açmaza girdi

Kaynak: AA

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ABD'de devam eden borç limiti açmazında Cumhuriyetçi liderlerden müzakerelere ilişkin olumsuz açıklamalar gelirken, Beyaz Saray yetkilileri bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy tarafından görevlendirilen borç limiti müzakerecilerinin, Beyaz Saray yetkilileriyle başladığı görüşmelerden ayrılması, borç limiti konusunda anlaşmaya varılmasını şüpheye düşürdü.

Cumhuriyetçi temsilci Garret Graves, Beyaz Saray yetkililerinin "tamamen mantıksız" olduğunu öne sürerek müzakerelerin verimli olmadığı gerekçesiyle durakladığını söyledi.

Graves, müzakerecilerin ne zaman tekrar görüşeceğini bilmediğini kaydetti.

McCarthy ise borç limiti görüşmelerine ilişkin, Beyaz Saray'dan bir hareket görülmemesinin müzakerelerin duraklamasının nedeni olduğunu ifade etti.

Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "(ABD Başkanı Joe) Biden, McCarthy ile bir harcama anlaşması üzerinde pazarlık yapmayı kabul etmeden önce aylarca bekledi. Bir anlaşmaya varabilecek tek ikisi onlar. Beyaz Saray'ın ciddileşmesinin zamanı çoktan geçti." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA HALA MÜMKÜN"

Beyaz Saray yetkililerinden yapılan açıklamada da iki tarafın da her istediğini elde edemeyeceğini kabul etmesi durumunda bir anlaşmanın hala mümkün olduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak amacıyla McCarthy'ye gönderdiği mektupta, borç limitinin 1 Haziran'a kadar artırılmaması veya askıya alınmaması halinde ülkenin nakit sıkıntısı çekebileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da borç limitini görüşmek üzere Kongre liderleriyle bu hafta tekrar bir araya gelirken, McCarthy ile görüşmelerin yapılması için kıdemli personeli görevlendirdiklerini belirtmişti.

McCarthy, dün yaptığı açıklamada, borç limiti müzakerelerinde bu hafta sonu prensipte bir anlaşmaya varılabileceğini ve gelecek hafta Temsilciler Meclisi'nde oylanabileceğini ifade etmişti.

BORÇ LİMİTİ AÇMAZI

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında açmaz haline gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD'de resesyon beklentileri artarken, iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.

Etiketler : abd ekonomi kriz
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