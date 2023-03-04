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04 Mart 2023 Cumartesi 20:39:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 20:39:00

ABD'de kötü hava koşulları nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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ABD'de birçok eyalette etkili olan şiddetli rüzgar ve kasırgalar nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin kuzeydoğusu ile batı kıyısında etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve kasırgalar dolayısıyla birçok hasar bildirildi, 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Alabama eyaletinde rüzgarın ağaçları devirmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Mississippi'de ise bir kişi aracının üzerine ağaç düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Arkansas'ta yoğun yağışın ardından oluşan sele kapılan bir kişi, Tennessee'de de yine ağaçların şiddetli rüzgarla devrilmesi sonucu 2 kişi öldü. Fırtınanın yoğun şekilde etkili olduğu Kentucky'nin üç ilçesinde 3 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) cuma günü ülkede etkili olan, saatte hızı 128 kilometreyi bulan güçlü rüzgarları "tarihi" olarak nitelerken, ülke genelindeki elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.us" sitesine göre, Kentucky, Tennessee ve Michigan'da 1 milyondan fazla kişi kötü hava koşulları nedeniyle elektriksiz kaldı.

Etiketler : abd hava durumu kasırga rüzgar

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