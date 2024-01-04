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04 Ocak 2024 Perşembe 19:18:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 19:18:00

ABD'de bir lisede silahlı saldırı düzenlendi

Kaynak: İHA

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ABD'nin Iowa eyaletinde yer alan Perry kentindeki Perry Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD'nin Iowa eyaletinde yer alan Perry kentindeki Perry Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Lisenin bin 785 öğrencisi bulunuyor.

Etiketler : silahlı saldırı Perry Lisesi Iowa eyaleti
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