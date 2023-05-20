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20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:35:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:35:00

ABD'de askeri belgeleri sızdıran askerin gözaltı halinin devamına karar verildi

Kaynak: AA

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Amerikan ordusuna ait gizli belgeleri internet ortamında yayımladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ulusal Hava Muhafızları askeri Jack Teixeira'nın federal mahkemede gözaltı halinin devamına karar verildi.

Amerikan ordusuna ait gizli belgeleri internet ortamında yayımladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ulusal Hava Muhafızları askeri Jack Teixeira, bugün Massachusetts'in Worcester şehrinde federal yargıcın karşısına çıkarıldı.

Turuncu hapishane elbiseleri ile geldiği mahkemede yargıç Judge David Hennessy, Teixeira'nın güvenilirliğini sorgulayarak "Bu noktada kanıtlar, sanığın ABD ve müttefiklerinin bilgilerini ve güvenliğini koruyacağına dair sözünü derinden ihlal ettiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Yargıç Hennessey, bir sonraki duruşmaya kadar Teixeira'nın kefaletsiz gözaltı halinin devamına karar verdi.

Teixeira'nın avukatı müvekkilinin ev hapsinde tutulması talebinde bulunmuş, savcılar ise 21 yaşındaki askerin kaçabileceği veya yabancı bir devlete sığınabileceği gerekçesiyle tutuksuz yargılama talebinin reddedilmesini istemişti.

Asker Teixeira, suçlu bulunması halinde 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Olay

Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira, Amerikan ordusuna ait gizli belgeleri internet ortamında yayınladığı iddiasıyla 14 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Teixeira'nın, internette sızdırdığı üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığının arması bulunan belgelerde Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verildiği kaydedilmişti.

Belgelerde ayrıca, istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil önemli konulara ilişkin askeri ve istihbarat bakımından güncel bilgilere yer verildiği belirtilmişti.

Yapılan sızıntıların, ABD'nin diplomatik kriptolarının sızdırıldığı 2010 WikiLeaks skandalı ve 2013'te dijital izleme faaliyetlerinin sızdırıldığı Snowden krizi kadar önemli olduğuna işaret edilmişti.

Etiketler : Amerikan ABD asker gözaltı
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